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15:10 27.05.2019

Директор "Аэрохендлинга" извинился за недоставку пассажиров на борт МАУ на рейсе "Киев-Одесса"

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Директор "Аэрохендлинга" извинился за недоставку пассажиров на борт МАУ на рейсе "Киев-Одесса"

 Хендлинговая компания ООО "Аэрохендлинг", занимающаяся наземным обслуживанием в аэропорту Борисполь, извинилась за то, что рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" PS55 "Киев-Одесса" 26 мая улетел, оставив часть пассажиров, прошедших регистрацию, в аэропорту.

Извинения от лица компании принес генеральный директор "Аэрохендлинг" Олег Голохвастов в соцсети Facebook.

В компании МАУ инцидент прокомментировали, сообщив, что указанная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг".

"На данный момент всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы", - написал сотрудник авиакомпании под постом одного из пострадавших пассажиров.

В свою очередь гендиректор "Аэрохендлинга" заявил, что инцидент произошел из-за ухудшения состояния здоровья сотрудника хендлинговой компании.

"От имени компании Aerohandling, которая обслуживала рейс PS55 в терминале, приношу извинения за эту ситуацию. Причиной сбоя в передаче информации стало состояние здоровья одного из сотрудников компании, которое внезапно ухудшилось. Предварительный диагноз - микроинсульт. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу", - написал Голохвастов в комментарии к посту о сложившейся с рейсом МАУ PS55 ситуации.

Официального сообщения о случившемся инциденте на ресурсах МАУ не было опубликовано.

В то же время компания сообщила, что решила внести женщину, грубо нарушившую правила поведения на борту на рейсе PS992 Барселона – Киев от 17 мая в "черный список".

"Пассажир - женщина 29-30 лет, - находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно и на этапе снижения самолета устроила пьяный дебош, била сидящих рядом пассажиров, нецензурно ругалась. Уникальное видео того, что происходило на борту самолета, сняли на мобильные устройства другие пассажиры этого рейса… Такое поведение является абсолютно неприемлемым. Авиакомпания МАУ внесла хулиганку в список нежелательных пассажиров, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем", - отмечается на официальной странице авиакомпании в Facebook.

В дальнейшем этому пассажиру будет отказано в осуществлении перелетов по всей маршрутной сети МАУ.

Теги: #борисполь #мау #инцидент #аэропорт
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