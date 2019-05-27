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09:59 27.05.2019

Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера

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Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера

Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссёра Пон Джун-хо получил Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля.

Церемония оглашения победителей прошла в субботу во Дворце фестивалей. Жюри основного конкурса возглавил режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.

Обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля стала сенегальский режиссёр Мати Диоп за фильм "Атлантика". "Атлантика" - дебютная работа Диоп.

Премию за лучшую женскую роль получила актриса Эмили Бичем за фильм "Малыш Джо".

Приз за лучшую режиссуру получили Жан-Пьер и Люк Дарденн за фильм "Молодой Ахмед" о ребенке, увлекшемся идеями радикального исламизма.

Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Антонио Бандерас за фильм "Боль и слава", в котором он исполнил роль кинорежиссёра на заре карьеры.

Приз жюри разделили сразу две картины - "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендосы-младшего.

Теги: #каннский_фестиваль #фильм
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