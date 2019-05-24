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16:31 24.05.2019

Денисова просит Москалькову проверить информацию об объявлении голодовки украинским политзаключенным Клыхом

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Денисова просит Москалькову проверить информацию об объявлении голодовки украинским политзаключенным Клыхом

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову срочно проверить информацию об объявлении голодовки украинским политзаключенным Станиславом Клыхом.

"Вчера от мамы украинского политзаключенного Станислава Клыха стало известно, что ее сын начал голодовку. Станислав содержится в тюрьме Челябинской области. Условия содержания там невыносимые: в камере очень холодно, а пищу невозможно есть", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Она проинформировала, что украинский консул в г.Екатеринбург (РФ) связался с руководителем пенитенциарного учреждения, и руководитель тюрьмы не подтвердил информацию о голодовке Клыха.

"В свою очередь консул собирается посетить Станислава Клыха в июне. Поэтому я обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она срочно проверила информацию об объявлении голодовки Станиславом, а также приняла меры по обеспечению надлежащих условий содержания и оказания медицинской помощи", - указала Денисова.

Ранее в этот день правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на мать украинца сообщила, что Клых объявил голодовку,

Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

В России Карпюка и Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.

В марте 2017 года Клыха этапировали в Верхнеуральск.

Теги: #денисова #омбудсмен #голодовка #клых
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