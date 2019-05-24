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09:58 24.05.2019

Политзаключенный в РФ украинец Клых объявил голодовку

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Политзаключенный в РФ украинец Клых объявил голодовку

 Удерживаемый в РФ украинский политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку, сообщает правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на мать украинца.

"Сегодня позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное ЗАБВЕНИЕ! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаяньем. Голодовка Стаса - это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы", - написала Т.Щур на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

В России Карпюка и Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.

В марте 2017 года Клыха этапировали в Верхнеуральск.

Теги: #голодовка #клых
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