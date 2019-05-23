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18:25 23.05.2019

Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

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Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

 Печерский районный суд г.Киева продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты внефракционного народного депутата Александра Онищенко о снятии его с розыска, прокуратура должна предоставить суду заверенные копии документов об экстрадиции.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" прокурор САП Роман Симкив, на заседании в четверг представители гособвинения заявили ходатайство о том, что данное дело должно рассматриваться по процедуре специального судебного рассмотрения, без присутствия обвиняемого, это ходатайство суд удовлетворил.

После этого, как рассказал прокурор, адвокаты Онищенко заявили ходатайство об отмене постановления об объявлении его в розыск.

"По выходу из совещательной комнату суд обязал САП предоставить заверенную копию решения суда Испании об экстрадиции Онищенко в Украину", сказал он, отметив, что этот документ уже был подан, но теперь его надо предоставить суду в надлежаще заверенном виде. В связи с этим суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства до 31 мая 10:00.

Теги: #розыск #суд #онищенко
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