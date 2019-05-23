События

17:48 23.05.2019

Минюст запросил у администрации президента информацию о проведении люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП

2 мин читать
Минюст запросил у администрации президента информацию о проведении люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП

Министерство юстиции Украины запросило у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП, сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Сегодня направляю письмо в Администрацию президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации президента", - написал Петухов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.

"Мы вносим это лицо в люстрационный реестр. В случае невыполнения требований закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта", - отметил Петухов.

Он также сообщил, что с целью проверки выполнения закона о люстрации, Минюст запрашивает информацию относительно новоназначенных руководителей Администрации президента.

В письме, фотокопию которого Петухов обнародовал на совей странице в соцсети, Минюст просит АП предоставить копии трудовой книжки (послужной список) и информацию относительно начала проведения проверки, предусмотренной законом (законом об очищении власти – ИФ) относительно: главы Администрации президента Андрея Богдана, первого замглавы АП Сергея Трофимова, а также заместителей главы АП Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапки и Вадима Пристайко.

В Минюсте напоминают о необходимости соблюдения норм закона об очищении власти и ожидают сообщения о результатах рассмотрения своего письма в течение 10 дней.

"Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики", - добавил Петухов.

Как сообщалось, накануне, 22 мая замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что на должность главы администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.

Как сообщалось, новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Владимир Зеленский не нарушил закон его назначением.

Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

Теги: #люстрация #ап #минюст
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:09 22.05.2019
Стефанчук о первых задачах президентства Зеленского: Реформа АП, аудит государства, отмена неприкосновенности

Стефанчук о первых задачах президентства Зеленского: Реформа АП, аудит государства, отмена неприкосновенности

18:17 22.05.2019
Должность главы АП подпадает под нормы закона о люстрации – замглавы Минюста

Должность главы АП подпадает под нормы закона о люстрации – замглавы Минюста

18:07 22.05.2019
Зеленский назначил Пристайко замглавы АП

Зеленский назначил Пристайко замглавы АП

11:45 22.05.2019
Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

09:18 22.05.2019
Указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП исчез с сайта президента

Указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП исчез с сайта президента

08:48 22.05.2019
Глава АП: Гройсман может подавать в отставку, никакого коллапса не случится

Глава АП: Гройсман может подавать в отставку, никакого коллапса не случится

08:32 22.05.2019
Глава АП Богдан: олигархи уже не управляют страной, и они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами

Глава АП Богдан: олигархи уже не управляют страной, и они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами

07:47 22.05.2019
Глава АП Богдан: я попал под люстрацию несправедливо, а Зеленский не нарушил закон моим назначением

Глава АП Богдан: я попал под люстрацию несправедливо, а Зеленский не нарушил закон моим назначением

03:54 22.05.2019
Климкин: Чем быстрее состоится перезапуск Администрации президента – тем лучше

Климкин: Чем быстрее состоится перезапуск Администрации президента – тем лучше

23:39 21.05.2019
Пропорциональная система с барьером 3% - временный путь для проведения досрочных выборов, потом нужен кодекс и открытые списки

Пропорциональная система с барьером 3% - временный путь для проведения досрочных выборов, потом нужен кодекс и открытые списки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ

Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

Боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе на протяжении дня – штаб ООС

В Одесской области прошли успешные испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" – Кривонос

У Порошенко нет процессуального статуса в рамках расследования дела о возможной госизмене – директор ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ

Суд продолжит 31 мая рассмотрение ходатайства защиты нардепа Онищенко о снятии его с розыска

Боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе на протяжении дня – штаб ООС

В Одесской области прошли успешные испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" – Кривонос

У Порошенко нет процессуального статуса в рамках расследования дела о возможной госизмене – директор ГБР

Адвокат Порошенко обратился к генпрокурору, заявляет о заведомо ложном сообщении о преступлении со стороны Крючкова

ГБР изучает заявление Портнова о совершении Порошенко экономического преступления

В ОК "Север" назначили служебную проверку из-за появления распоряжения по опросу военных об отношении к НВФ

Под Одессой нашли убитым экс-мэра Тирасполя

Галина Шиян стала первым лауреатом Литературной премии ЕС от Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА