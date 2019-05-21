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21:24 21.05.2019

Глава АП Богдан: Коболева назначали не мы, и у нас сейчас нет инструментов для оценки его деятельности

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Глава АП Богдан: Коболева назначали не мы, и у нас сейчас нет инструментов для оценки его деятельности

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отметил, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев участвует во встречах президента Владимира Зеленского и членов его команды, посвященных вопросам энергетики как представитель структуры, которая отвечает за эти вопросы.

"На сегодняшний день не по нашей воле и не нами назначен господин Коболев на должность главы "Нафтогаза Украины". У нас нет сейчас инструментов, чтобы давать оценку той или иной его деятельности. Но на переговорах с министром энергетики (министром энергетики США Риком Перри 20 мая – ИФ) должен быть представитель именно организации, которая отвечает за энергетику в Украине", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина" во вторник, отвечая на вопрос о том, в каком статусе видят в команде Зеленского в будущем главу "Нафтогаза Украины" Коболева.

Как сообщалось, 20 мая президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз Украины" Коболев встретились с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Перри, в ходе которой обсудили сотрудничество Украины и США в энергетической сфере, в частности, добычу газа и вопросы сохранения транзитного потенциала Украины. Также стороны обсудили подготовку Украины к прохождению предстоящего отопительного сезона, финансирование и накопление достаточных запасов газа в подземных хранилищах

Теги: #коболев #ап #глава
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