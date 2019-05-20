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23:29 20.05.2019

Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

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Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", – сказано в указе президента Украины №300/2019, опубликованном на сайте главы украинского государства в понедельник вечером.

Теги: #всу #зеленский #украина #полномочия
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Интерфакс-Украина
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