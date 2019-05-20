События

09:46 20.05.2019

Глава СБУ Грицак и все его заместители подают в отставку

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Глава СБУ Грицак и все его заместители подают в отставку

 Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об отставке.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - сказано в заявлении Грицака, обнародованном на сайте СБУ в понедельник.

"Также сообщаю, что в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии", - добавил Грицак.

Теги: #грицак #сбу #отставка
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