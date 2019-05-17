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20:06 17.05.2019

В ЕС "вооружились" для киберзащиты выборов в Европарламент

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В ЕС "вооружились" для киберзащиты выборов в Европарламент

Еврокомиссия (ЕК) в ежемесячном режиме мониторит информационную обстановку ввиду предстоящих выборов в Европейский парламент, сообщил "Интерфаксу" один из официальных представителей ЕК.

"В том числе в связи с выборами сегодня Европейская комиссия опубликовала доклады о прогрессе, достигнутом в апреле 2019 года платформами Facebook, Google и Twitter в борьбе с дезинформацией. Все три платформы взяли на себя обязательства по борьбе с дезинформацией и обязались отчитываться каждый месяц о принятых мерах в перспективе выборов в Европейский парламент", - сказал собеседник агентства в пятницу в Брюсселе.

"Кроме того, сегодня принято решение Совета ЕС по рамочному механизму, позволяющему ЕС вводить адресные санкции с целью борьбы против кибератак. И ввиду предвыборной обстановки такое решение приобретает особое значение", - продолжил чиновник ЕС.

"Наша работа опирается на план действий против дезинформации. Напомню, что он предусматривал рабочую группу Европейской внешнеполитической службы EastStratCom, информирование о борьбе с онлайн-дезинформацией, кодекс поведения цифровых платформ, систему быстрого оповещения (государств ЕС - ИФ) о дезинформационных угрозах и Европейскую сеть сотрудничества по вопросам выборов", - отметил европейский функционер.

При этом он подчеркнул, что значительная часть данной работы ведется в постоянном режиме, она не ограничивается только выборами, так как дезинформационные угрозы, исходящие от России, не прекращаются.

"Со времени создания в 2015 году группа EastStratCom обнаружила около 5 тыс. примеров прокремлевской дезинформации. Каждую неделю эта цифра увеличивается на полсотни новых примеров", - сообщил чиновник.

"Но все эти данные можно без труда найти в наших открытых источниках онлайн. Там есть и статистика, и темы, которые используют кремлевские тролли. Впрочем, вся наша работа по борьбе с дезинформацией прозрачна, и в наших базах данных вы найдете как документы и юридические акты, касающиеся этой проблематики, так и конкретные факты дезинформации, выявленные EastStratCom", - объяснил представитель ЕК.

Он уточнил, что работа EastStratCom сосредоточена на выявлении "прокремлевских источников дезинформации". А эксперты ЕК, занимающиеся выявлением и оповещением о дезинформации в Интернете, ведут борьбу против ботов и фейковых аккаунтов, которые в злонамеренных целях распространяют ложную информацию, в том числе, чтобы помешать честному проведению выборов.

Facebook, Google и Twitter благодаря соблюдению кодекса поведения закрыли миллионы фейковых аккаунтов, выявили миллионы ботов, удалили огромное количество страниц. Причем, этим, помимо автоматизированных возможностей искусственного интеллекта, занимались и люди - специалисты цифровых технологий, выявлявшие "дезинформацию троллей, пытавшихся влиять на избирательную кампанию".

Собеседник агентства отметил особую важность перед выборами запущенной в марте 2019 года системы быстрого оповещения о дезинформации. Речь идет об усилении координации, анализа и совместного реагирования на дезинформацию посредством специальной цифровой платформы для сети контактных центров, размещенных на территории 28 государств-членов и в институтах ЕС.

Источник также рассказал о работе по просвещению о дезинформации, которая ведется как для целевых групп (журналисты, общественные организации), так и населения вообще. В частности, он подчеркнул важность этой работы в отношении обучения владения интернетом и "повышения цифровой грамотности", чтобы готовить людей к тому, "что их ожидает, помимо преимуществ".

Наконец, представитель ЕС, обратил внимание на пакет мер "по обеспечению свободного и честного избирательного процесса" в ходе европейских выборов, принятый Советом ЕС 19 февраля 2019 года. Он в частности предусматривает организацию регулярных встреч под эгидой специально созданной Европейской сети сотрудничества по вопросам выборов в Европейский парламент, чтобы государства-члены могли "делиться опытом и обмениваться передовой практикой и совместно выявлять угрозы".

Упор в этой работе делается на защиту данных, "прозрачность политических заявлений и рекламы в политических целях". Государствам-членам и политическим партиям предложено вносить вклад в эту работу.

По словам собеседника, давать сейчас оценку этой сети и ее перспективам преждевременно. Ожидается, что это сделает Европейский совет на заседании 20-21 июня.

Теги: #европарламент #киберзащита #выборы
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