Ученик 8-го класса распылил в школьном туалете раздражающий газ, 13 школьников попали в больницу Коростышева

В полицию поступило сообщение о распространении в туалете одной из школ г.Коростышев (Закарпатская обл.) аэрозольного газа раздражающего действия, вследствие чего в местную больницу были доставлены 13 детей, сообщает пресс-служба Житомирского облуправления полиции.

"Правоохранители выяснили, что около 10.40 на перемене между уроками в помещении туалета школы, на третьем этаже кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, из-за которого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи. В местную больницу доставлены 13 школьников от 2005 до 2009 годов рождения", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Учебный процесс после проветривания помещения продолжился. Личность ученика, который распил газ, установлена - это ученик 8-го класса, 2005 года рождения.

Предварительная квалификация события - ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы.