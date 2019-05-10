Филарет заявляет, что Киевский патриархат не ликвидирован, приглашает иерархов ПЦУ во Владимирский собор почтить память священномученика Макария

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет утверждает, что Киевский патриархат (КП) до сих пор существует, и приглашает иерархов Православной церкви Украины (ПЦУ) 14 мая почтить память священномученика Макария, митрополита Киевского, в Свято-Владимирском соборе Киева.

"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал", - сказал почетный патриарх Филарет в комментарии "Телевизионной службе новостей" (ТСН, канал "1+1").

В соцсетях и СМИ появилось оформленное на бланке УПЦ-КП приглашение от Филарета епископам ПЦУ почтить память священномученика Макария. В частности, речь идет о "братском общении во имя утверждения единства нашей святой Украинской православной церкви, которая получила долгожданный Томос об автокефалии".

В свою очередь, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью интернет-изданию "Левый берег" заявил, что не получал такое приглашение, но видел его у других архиереев.

"Если бы не было решения Поместного собора Киевского патриархата о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины, о прекращении действия устава и всех уставных органов УПЦ КП - не состоялся бы и Собор, объединивший три ветви украинского православия в единую поместную Православную церковь. Поэтому говорить о том, что сейчас, вопреки постановлениям Поместного собора УПЦ КП и Объединительного собора 15 декабря 2018 года в дальнейшем структурно существует Киевский патриархат - неправильно. Это неправильно и фактически, и, тем более, юридически", - пояснил митрополит Епифаний.

В комментарии "ТСН" глава ПЦУ также сказал, что его не приглашали на литургию и встречу. Он признал, что с момента создания ПЦУ ни разу не совершал совместное с почетным патриархом Филаретом богослужение.

Позднее в пятницу на странице "Патриарх Филарет" в Фейсбуке появилось сообщение от имени Филарета, в котором указано, что он приглашает митрополита Епифания почтить память священномученика Макария.

К посту прилагается фотокопия соответствующего приглашения, в котором, в частности, сказано: "Ко мне дошла информация из средств массовой информации, что Вы выразили недовольство тем, что я не пригласил Вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что Вы, после избрания Вас предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, может, она ошибочна, что Вы считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом?"

"…поскольку своим недовольством Вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей Украинской православной церкви сщмч. Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019 года, где мы ежегодно собираемся всем епископатом для утверждения нашего единства и укрепления нашей Церкви", - говорится в приглашении Филарета на имя митрополита Епифания.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, ее возглавил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию. 3 февраля состоялась его интронизация.

Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) зарегистрирована 30 января 2019 года.