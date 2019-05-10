Решение Международного трибунала о временных мерах против РФ за атаку на украинские суда и моряков объявят 25 мая

Ориентировочная дата вынесения решения Международного трибунала ООН по морскому праву о введении временных мер против России за атаку на украинские суда и экипаж в районе Керченского пролива назначена на 25 мая.

"Дата объявления предписания по этому делу ориентировочно установлена на субботу 25 мая 2019 года", - сказал председательствующий судья на заседании в пятницу в Гамбурге.

Как сообщалось, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов, захваченных в результате агрессии РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет причинен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся удержанием и судебным преследованием их военнослужащих.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

18 апреля 2019 года Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтвердил получение запроса Украины.

10 мая в Гамбурге начались слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков. Агентом от Украины на слушаниях выступает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. На слушаниях она призвала немедленно освободить украинских военных моряков и корабли, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.