Находившийся в розыске гражданин Украины пытался пересечь границу по чужому паспорту

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл.) при прохождении погранконтроля гражданин Украины предоставил для проверки паспорт другого человека.

"В результате совместной с сотрудниками ГФС проверки багажа, пограничники обнаружили действительный для пересечения границы документ, который принадлежит предъявителю", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники выяснили, что мужчина пытался использовать чужой паспорт, поскольку находится в розыске по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 185 (кража) УК Украины. Мужчина был задержан и передан сотрудникам Национальной полиции.