На Донбассе с начала пятницы двое украинских военных получили ранения – Минобороны

На Донбассе с начала пятницы по состоянию на 12:00 боевики совершили 12 обстрелов подразделений объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает Министерство обороны Украины.

"Ночь и утро в районе проведения операции объединенных сил не были спокойными. С начала текущих суток по состоянию на 12:00 состоялось уже 12 обстрелов со стороны противника", - сказано в сообщении Минобороны в пятницу.

По информации оборонного ведомства, боевики из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливали военнослужащих Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Пищевик, из запрещенных минометов 120-го и 82-го калибров, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции подразделений ООС неподалеку Новотроицкого, и из минометов 82-го калибра – позиции в районе Березового и Марьинки.

Позиции украинских военных в районе Авдеевки были обстреляны дважды: в 6:40 со стороны Спартака из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и после 9:10 со стороны Яковлевка минами калибра 120 мм.

В районе Павлополя утром произошел длительный обстрел позиций украинских войск из вооружения боевой машины пехоты.

"По предварительной информации, в течение этих суток двое военнослужащих объединенных сил получили ранения. Потери противника в результате ответного огня со стороны наших воинов уточняются", - сказано в сообщении Минобороны.

Подразделения объединенных сил контролируют ситуацию на линии соприкосновения.