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19:11 02.05.2019

Генпрокуратура расследует возможное влияние иностранцев на украинских правоохранителей в связи с трагедией в Одессе 2 мая

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Генпрокуратура расследует возможное влияние иностранцев на украинских правоохранителей в связи с трагедией в Одессе 2 мая

Генеральная прокуратура Украины расследует возможное влияние неизвестных иностранных лиц на работников правоохранительных органов Украины, из-за чего они не предприняли достаточно мер для обеспечения охраны общественного порядка в Одессе 2 мая 2014 года, что привело к гибели 48 человек и травмированию 197 человек.

Как сообщает Управление специальных расследований Генпрокуратуры Украины в четверг на странице в соцсети Фейсбук, осуществлялось расследование по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками правоохранительных органов по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 года в Одессе во время проведения шествия и возникших затем массовых беспорядков, что повлекло тяжкие последствия, а именно: гибель 48 человек, получение 197 лицами телесных повреждений различной степени тяжести, причинение материального ущерба в сумме 213 тыс. 961,24 грн.

"В настоящее время продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц и, в том числе иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов, в результате чего последние не приняли исчерпывающих и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 02.05.2014 в г.Одессе, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.27, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - сказано в сообщении.

Теги: #2_мая #генпрокуратура
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