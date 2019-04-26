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03:13 26.04.2019

Трамп и Абэ на встрече в Вашингтоне обсудят шаги по достижению денуклеаризации КНДР

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 Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ скоординируют дальнейшие шаги по достижению денуклеаризации Северной Кореи во время предстоящей встречи в Белом доме, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник правительства США в четверг.

"Это важная возможность для лидеров обменяться мнениями о последних событиях, связанных с Северной Кореей, и координировать дальнейшие действия", - сказал чиновник.

Он добавил, что "эти будущие действия, конечно, также будут включать консультации с нашим близким партнером и союзником США, Республикой Корея, направленные на достижение окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи".

Стороны также рассмотрят вопросы торговли, инвестиций, и углубление экономического сотрудничества.

"Президент США и премьер-министр Японии намерены обсудить предстоящий саммит "Большой двадцатки", который пройдет в конце июня в Осаке" – отметили в сообщении.

Представитель Белого дома напомнил, что премьер-министр Японии С.Абэ будет в Вашингтоне в пятницу с официальным рабочим визитом, в рамках которого пройдут двусторонние встречи с участием должностных лиц национальной безопасности и торговли, а также частный ужин между двум

Теги: #япония #сша #встреча #повестка
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