Енин пояснил намерение уйти с должности замгенпрокурора политизацией расследования в деле Курченкогейт

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявляет, что его уход с этой должности связан, в том числе, с политизацией расследования в уголовном расследовании - так называемом Курченкогейт.

"Относительно давления очень просто... Давить на меня сложно", - сказал он журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, оказывалось ли давление на него в ходе расследования.

Говоря о непосредственных причинах своего ухода с должности, Е.Енин сказал: "Я почувствовал, что ситуация, в частности, вокруг этого уголовного производства (Курченкогейт) искусственно политизирована, и моих усилий не достаточно... Я никоим образом не жертвую своей карьерой".