События

00:33 25.04.2019

Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

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Мангеру вынесли новое подозрение по делу Гандзюк

Генеральная прокуратура Украины вынесла новое подозрение председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщает "Слідство.Інфо".

По информации издания, теперь В.Мангера обвиняют не в заказе убийства, а в заказе избиения Е.Гандзюк (ч.2 ст.121 Уголовного кодекса). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Ранее голову Херсонского облсовета обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве. Такая статья грозила бы лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что В.Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

6 марта Шевченковский районный суд Киева на месяц отстранил его от должности председателя Херсонского областного совета

3 апреля Шевченковский райсуд Киева принял решение надеть электронный браслет на В.Мангера и забрать у него загранпаспорт.

15 апреля Шевченковский райсуд Киева на заседании отказался продлевать срок отстранения от должности председателя Херсонского облсовета В.Мангера.

Теги: #мангер #украина #подозрение #генпрокуратура
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