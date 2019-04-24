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19:17 24.04.2019

Найем намерен предложить Зеленскому план действий по оккупированным территориям

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Найем намерен предложить Зеленскому план действий по оккупированным территориям

Народный депутат Мустафа Найем сообщил о наличии у него плана действий по оккупированным территориям и о готовности предложить его команде победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского.

"Давно готовлю и в ближайшее время предложу целостное видение ситуации на оккупированных территориях. Начиная от госагентства, которое должно взять на себя всю ответственность за реконструкцию и восстановление территорий, информационной кампанией и заканчивая переходным режимом после деоккупации. Не знаю, какие идеи обсуждаются по этому поводу в штабе у новоизбранного президента и обсуждаются ли в принципе. Но я готов предложить свой план и работать с любой администрацией, которая сочтет его эффективным для реализации", - написал М.Найем на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он также назвал диверсией указ президента РФ Владимира Путина о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса. "Цель этой международной диверсии очевидна. В свое время именно массовая выдача российских паспортов жителям Абхазии и Южной Осетии сделала возможным российское вторжение в Грузию августе 2008 года", - отметил депутат.

При этом он раскритиковал заявления российского руководства о якобы необходимости защиты русскоязычных в Украине, в частности, на оккупированных территориях, и подчеркнул, что русский язык не является собственностью РФ. "Я считаю, что именно Украина должна стать той страной, которая лишит Кремль монополии на русский язык и единоличное право защищать русскоязычных", - добавил М.Найем.

Теги: #зеленский #найем #план
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