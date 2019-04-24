Указ президента Российской Федерации Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является ничем иным как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

"Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины… Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории", - передает высказывание А. Турчинова пресс-служба СНБО.

А.Турчинов уверен, что ответ на подобные действия российской власти может быть только один – "укрепление нашего оборонного потенциала и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну- агрессора".