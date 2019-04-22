Грицак обсудил с канадскими наблюдателями за президентскими выборами сотрудничество в противодействии угрозе вмешательства со стороны РФ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обсудил с представителями Канадской миссии по наблюдению за выборами президента Украины вопросы сотрудничества в сфере противодействия угрозам, связанным с вмешательством во внутренние дела государств со стороны России.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, В.Грицак и глава миссии наблюдателей - экс-министр иностранных дел Канады Ллойд Аксуорти обсудили вопросы организации и проведения выборов в нашем государстве.

Глава СБУ отметил важную роль, которую играют международные наблюдатели в нынешних выборах президента Украины и проинформировал собеседников о текущей безопасность в стране в контексте избирательной гонки.

В.Грицак сообщил, что накануне президентских выборов СБУ усилила контрразведывательные мероприятия на всей территории Украины, чтобы на ранней стадии выявлять признаки приготовления совершения преступлений, отнесенных к компетенции Службы.

"Мы заблаговременно блокировали потенциальные угрозы незаконного вмешательства в избирательный процесс, в частности, со стороны спецслужб страны-агрессора", - отметил В.Грицак.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обмена опытом по противодействию угрозам, прежде всего связанным с вмешательством во внутренние дела государств со стороны РФ.

В конце встречи Л.Аксуорти отметил высокую роль украинской спецслужбы в обеспечении закона и надлежащего волеизъявления украинских граждан во время выборов в Украине и выразил мнение о необходимости распространения этого опыта в других странах.