События

19:27 22.04.2019

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

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У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

У здания Администрации президента Украины в центре Киева проходит акция "Дякую, Петре!" (рос. "Спасибо, Петр") в знак благодарности за реформы, проведенные президентом Петром Порошенко на протяжении пребывания на должности главы государства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", ориентировочно с 18:30 понедельника люди начали собираться на ул.Банковой у ворот возле входа на площадь у Администрации президента.

По состоянию на 19:05 возле здания Администрации президента собралось несколько тысяч человек, и люди продолжают прибывать.

Сотрудники Администрации открыли ворота, и все желающие смогли подойти непосредственно к зданию АП.

Многие люди принесли с собой государственные флаги Украины, плакаты с надписью "Спасибо", а у части участников акции – элементы одежды в цветах предвыборной символики П.Порошенко (бордовый).

Агитационной либо политической символики не наблюдается.

Люди несколько раз спели гимн Украины, на площади царит дружественная атмосфера. Время от времени люди скандируют "Спасибо, Петр".

Территорию охраняет несколько десятков правоохранителей.

Теги: #порошенко #акция #ап
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