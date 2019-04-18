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06:55 18.04.2019

Харьковский зоопарк расторг договор на закупку еды для животных по завышенным ценам

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Харьковский зоопарк расторг договор на закупку еды для животных по завышенным ценам

КП "Харьковский зоологический парк" расторгло договор на закупку фруктов и орехов для животных, который был заключен с ФЛП Марченко Владлена Анатольевна в начале года, сообщается на сайте "Прозорро".

В графе "причины расторжения договора" указано "по соглашению сторон".

Как сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, расследование уголовного производства, начатого по факту заключения договора на закупку по завышенным ценам, продолжается, несмотря на его расторжение.

"По делу были назначены экспертизы, они еще не закончены, расследование продолжается", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщалось, 14 февраля прокуратура области начала уголовное производство по сообщениям СМИ о закупке КП "Харьковский зоологический парк" фруктов и орехов для животных по завышенным ценам на общую сумму 3 млн 264 тыс. грн.

"Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч.1 ст.14 ч.3 ст.191 УК Украины", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Должностные лица зоопарка заключили договор по закупке фруктов и орехов, предусматривающий закупку еды для животных по ценам, значительно выше рыночных. В частности, мандарины и апельсины планировалось закупить по 95 грн за килограмм, лимоны - по 110 грн за килограмм, киви - по 160 грн за килограмм, яблоки - по 35 грн за килограмм.

Теги: #украина #зоопарк #харьков #закупки
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