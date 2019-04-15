Подписание Кодекса по процедурам банкротствя переводит реформирование сферы неплатежеспособности в практическую плоскость

Подписание президентом Петром Порошенко Кодекса по процедурам банкротства переводит реформирование сферы неплатежеспособности в практическую плоскость, считает соразработчик проекта документа, член правления Ассоциации юристов Украины, старший партнер юридической фирмы Ario Law Firm Юлиан Хорунжий.

"Итак, эра семилетнего реформирования сферы неплатежеспособности переходит в практическую плоскость. Банкам и бизнесу необходимо ознакомиться с изменениями и приспособиться к новым реалиям", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам юриста, кодекс затронет "интересы не только банкротов, но и совершенно живого и прибыльного бизнеса, который "не любит" своевременно и в полном объеме рассчитываться со своими контрагентами".

"Для кого-то этот кодекс - новые возможности бизнеса, для кого-то - защита инвестиций, для кого-то - хороший повод покритиковать власть. Но однозначно: это новая эра в одной из самых непрозрачных до сегодняшнего дня сфер рынка, и не только юридического", - сказал он.

Как отметил Ю.Хорунжий, кодекс ликвидирует "большинство проверенных временем "схем", позволявших избегать финансовой ответственности, "кидать" бизнес-партнеров, рейдерить активы".

Юрист напомнил, что основными новеллами кодекса является введение реальных механизмов оздоровления бизнеса, возможность введения открытых и прозрачных аукционов, выводения "в белую" деятельности арбитражных управляющих, а также введение процедуры признания неплатежеспособности физлица.

"Относительно последнего хочу четко отметить: Кодекс ставит целью не "забанкротиты" должников банков, которые не смогли своевременно выполнить обязательства перед банками, прежде всего, по валютной ипотеке, но не только, а именно предоставить им возможность по их собственному желанию оздоровить их реальное финансовое положение", - сказал он.