События

12:42 15.04.2019

Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства

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Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства

Президент Украины Петр Порошенко спустя почти полгода после принятия подписал Кодекс по процедурам банкротства.

"Сегодня я подписал закон о банкротстве", - сказал он на встрече с бизнесом в Киеве в понедельник.

Глава государства отметил, что у него был ряд замечаний к документу, однако он решил поставить свою подпись под Кодексом.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (№8060). Одной из новел документа является возможность физлицам - добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права. Принятый документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".

В конце октября 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что готов в течение двух недель подписать Кодекс о процедурах банкротства после его изучения. До настоящего времени Кодекс не подписан

Теги: #кодекс #банкротство #порошенко #украина
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