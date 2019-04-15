Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства

Президент Украины Петр Порошенко спустя почти полгода после принятия подписал Кодекс по процедурам банкротства.

"Сегодня я подписал закон о банкротстве", - сказал он на встрече с бизнесом в Киеве в понедельник.

Глава государства отметил, что у него был ряд замечаний к документу, однако он решил поставить свою подпись под Кодексом.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября 2018 года приняла Кодекс по процедурам банкротства (№8060). Одной из новел документа является возможность физлицам - добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права. Принятый документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".

В конце октября 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что готов в течение двух недель подписать Кодекс о процедурах банкротства после его изучения. До настоящего времени Кодекс не подписан