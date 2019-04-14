События

10:59 14.04.2019

Отец Ассанжа призывает экстрадировать сына на родину в Австралию

2 мин читать
Отец Ассанжа призывает экстрадировать сына на родину в Австралию

 Джон Шиптон - отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks австралийского и эквадорского журналиста Джулиана Ассанжа - обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына в Австралию.

"Это можно легко решить - удовлетворительным для всех образом. Во время встречи между одним сенатором и одним высокопоставленным сотрудником министерства иностранных дел (Австралии - ИФ) шла речь о том, чтобы экстрадировать Джулиана в Австралию", - заявил Дж.Шиптон австралийскому изданию Herald Sun.

"Я видел, как его (Дж.Ассанжа - ИФ) стаскивали полицейские по лестнице, и он не выглядел хорошо. Мне 74 года, и я выгляжу лучше его - в 47 лет. Это такой шок", - добавил он.

Однако, напоминают западные СМИ, в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Канберра не намерена предпринимать особенных мер в связи с ситуацией вокруг Дж.Ассанжа.

Дж.Шиптон является биологическим отцом Дж.Ассанжа, однако впервые они встретились, когда Дж.Ассанжу исполнилось 25 лет.

Британская полиция смогла ранее на этой неделе арестовать Дж.Ассанжа в Лондоне после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе, в связи с запросом США на его экстрадицию.

В США он обвиняется в разглашении секретной информации. За это Дж.Ассанжу может грозить до пяти лет заключения.

В Швеции в отношении основателя WikiLeaks было заведено дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года. Сам основатель WikiLeaks утверждает, что расследование в отношении него было политически мотивированным, так как оно началось после масштабной публикации WikiLeaks документов Пентагона.

Предварительное расследование в отношении Дж.Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года. В минувший четверг прокуратура Швеции получила запрос от адвоката шведского истца о возобновлении предварительного расследования в отношении Дж.Ассанжа.

Теги: #отец #австралия #ассанж #призыв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:50 11.04.2019
Трамп заявил, что не знает об аресте Ассанжа

Трамп заявил, что не знает об аресте Ассанжа

20:14 11.04.2019
В шведскую прокуратуру поступил запрос о возобновлении расследования против Ассанжа

В шведскую прокуратуру поступил запрос о возобновлении расследования против Ассанжа

19:17 11.04.2019
Эквадор лишил Ассанжа убежища из-за его попыток вмешаться в дела государства - глава МВД

Эквадор лишил Ассанжа убежища из-за его попыток вмешаться в дела государства - глава МВД

19:12 11.04.2019
Минюст США может выдвинуть дополнительные обвинения против Ассанжа - СМИ

Минюст США может выдвинуть дополнительные обвинения против Ассанжа - СМИ

19:08 11.04.2019
Ассанж не пойдет на добровольную экстрадицию в США

Ассанж не пойдет на добровольную экстрадицию в США

17:36 11.04.2019
Британский суд 2 мая начнет обсуждать вопрос экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд 2 мая начнет обсуждать вопрос экстрадиции Ассанжа в США

15:03 11.04.2019
Ассанжа арестовали в том числе по запросу США

Ассанжа арестовали в том числе по запросу США

12:55 11.04.2019
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

21:27 09.04.2019
В Эквадоре обещают решить судьбу Ассанжа, но не указывают, когда

В Эквадоре обещают решить судьбу Ассанжа, но не указывают, когда

09:55 01.04.2019
В штабе Порошенко призывают не вышедших во второй тур проевропейских кандидатов поддержать действующего президента

В штабе Порошенко призывают не вышедших во второй тур проевропейских кандидатов поддержать действующего президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки

С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне, при задержании полиция открыла огонь по авто злоумышленника

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

ПОСЛЕДНЕЕ

В начале недели на северо-западе Украины ожидаются ночные заморозки

В Хмельницком по подозрению в разбойном нападении задержана банда вымогателей - полиция

Ночью 15 апреля в западных и северных регионах Украины ожидаются заморозки – ГСЧС

С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в Таиланд без виз – Порошенко

Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Украинцы пытались вывезти в Беларусь 800 кг сала на телегах, запряженных лошадьми – Госпогранслужба

В Николаеве разоблачена сеть наркоторговцев - ГБР

США и Китай близки к завершению переговоров по торговому соглашению – Мнучин

В харьковскую полицию поступило 37 сообщений о нарушениях на выборах, из них две трети не подтвердилось

На Харьковщине два брата организовали подпольное производство амфетамина и его реализацию через интернет-магазин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА