В США успешно испытан гигантский самолет Stratolaunch для запуска космических ракет

Американский двухфюзеляжный самолет авиационно-космической системы "воздушного старта", предназначенный для запуска на орбиту многоразовых ракет, в субботу, 13 апреля совершил свой первый успешный полет, сообщила компания-разработчик Stratolaunch Systems.

По имеющимся данным, самый большой в мире самолет Stratolaunch вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Его испытательный полет проходил к югу от Лос-Анжелеса.

Конструктивно он представляет собой двухфюзеляжный самолет с размахом крыльев, составляющим около 117 метров (больше футбольного поля). Длина самолета достигает 53 метров, а высота - 15 метров.

Гигант оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney, а также 28 колесами. Центральная часть самолета между фюзеляжами предназначена для крепления космических ракет.

Масса самолета достигает 227 тонн, а максимальная взлетная масса - около 590 тонн.

В 2018 году в рамках испытаний уже были проведены пробежки самолета по взлетно-посадочной полосе на авиабазе Мохаве.

Разработчики ожидают, что их самолет сможет летать примерно на той же высоте, что и современные пассажирские авиалайнеры.

Однако Stratolaunch разрабатывался не для перевозки пассажиров, а для запуска ракет в космос прямо во время полета. По словам инженеров, такой метод может существенно удешевить процесс запусков, так как позволит экономить на ракетном топливе. Кроме того, в отличие от "традиционного" метода запуска ракет в космос, Stratolaunch сможет выполнять эту задачу, не завися от погодных условий.