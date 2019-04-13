События

22:14 13.04.2019

В США успешно испытан гигантский самолет Stratolaunch для запуска космических ракет

2 мин читать

Американский двухфюзеляжный самолет авиационно-космической системы "воздушного старта", предназначенный для запуска на орбиту многоразовых ракет, в субботу, 13 апреля совершил свой первый успешный полет, сообщила компания-разработчик Stratolaunch Systems.

По имеющимся данным, самый большой в мире самолет Stratolaunch вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Его испытательный полет проходил к югу от Лос-Анжелеса.

Конструктивно он представляет собой двухфюзеляжный самолет с размахом крыльев, составляющим около 117 метров (больше футбольного поля). Длина самолета достигает 53 метров, а высота - 15 метров.

Гигант оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney, а также 28 колесами. Центральная часть самолета между фюзеляжами предназначена для крепления космических ракет.

Масса самолета достигает 227 тонн, а максимальная взлетная масса - около 590 тонн.

В 2018 году в рамках испытаний уже были проведены пробежки самолета по взлетно-посадочной полосе на авиабазе Мохаве.

Разработчики ожидают, что их самолет сможет летать примерно на той же высоте, что и современные пассажирские авиалайнеры.

Однако Stratolaunch разрабатывался не для перевозки пассажиров, а для запуска ракет в космос прямо во время полета. По словам инженеров, такой метод может существенно удешевить процесс запусков, так как позволит экономить на ракетном топливе. Кроме того, в отличие от "традиционного" метода запуска ракет в космос, Stratolaunch сможет выполнять эту задачу, не завися от погодных условий.

Теги: #сша #космос #самолет #испытание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:14 13.04.2019
Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

22:37 12.04.2019
США внесли в санкционный список из-за Венесуэлы 4 компании и 9 принадлежащих им танкеров

США внесли в санкционный список из-за Венесуэлы 4 компании и 9 принадлежащих им танкеров

19:39 12.04.2019
Работавший с Трампом политконсультант Паттен получил условный срок за незаконное лоббирование украинской партии "Оппозиционный блок"

Работавший с Трампом политконсультант Паттен получил условный срок за незаконное лоббирование украинской партии "Оппозиционный блок"

19:00 12.04.2019
ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро

ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро

12:05 12.04.2019
Евросоюз готов начать переговоры с США о свободной торговле

Евросоюз готов начать переговоры с США о свободной торговле

09:33 12.04.2019
Трамп и глава Южной Кореи обсудили возможность третьего саммита США-КНДР

Трамп и глава Южной Кореи обсудили возможность третьего саммита США-КНДР

08:03 12.04.2019
Авиационные власти США проконсультируются с авиакомпаниями по вопросам эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX

Авиационные власти США проконсультируются с авиакомпаниями по вопросам эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX

06:53 12.04.2019
Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили возможность третьего саммита между президентом США и лидером КНДР

Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили возможность третьего саммита между президентом США и лидером КНДР

03:24 12.04.2019
Американский сенатор предложил США использовать военных для доставки гумпомощи в Венесуэлу

Американский сенатор предложил США использовать военных для доставки гумпомощи в Венесуэлу

22:15 11.04.2019
Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Януковича

Экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний о работе на Януковича

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне, при задержании полиция открыла огонь по авто злоумышленника

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

В Венгрии 39 украинцев оштрафовали за подделку документов при получении гражданства, еще 12 получили условные сроки

В Одессу прибыла партия боевых машин "Hummer" из США – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Судебное заседание по делу Савченко-Рубана перенесли на понедельник - адвокат

Партия "Люди важливi" будет участвовать в парламентских выборах – Гусовский

Полиция не считает терактом инцидент у посольства Украины в Лондоне

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Полиция не считает терактом инцидент у посольства Украины в Лондоне

Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно – спикер штаба Зеленского

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708 годом

Боевики НВФ 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет – штаб ООС

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Лондоне, при задержании полиция открыла огонь по авто злоумышленника

В Украину из Германии прибыла грамота Петра I, датированная 1708г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА