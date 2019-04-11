События

21:03 11.04.2019

США разворачивают в Румынии систему THAAD только на несколько недель, утверждают в НАТО

2 мин читать
США разворачивают в Румынии систему THAAD только на несколько недель, утверждают в НАТО

В связи с плановым обновлением натовской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Румынии США временно развернут вместо нее систему ПРО THAAD.

"В ходе обновления (Aegis Ashore - ИФ) Соединенные Штаты выполнят свои обязательства по противоракетной обороне НАТО путем временного развертывания системы высотного заатмосферного перехвата (Terminal High Altitude Area Defense - THAAD) в Девеселу, в Румынии", - говорится в сообщении пресс-службы альянса, поступившем в четверг в Интерфакс".

В нем объясняется, что запланированное обновление является "частью европейского поэтапного адаптивного подхода Соединенных Штатов к противоракетной обороне, который был объявлен в сентябре 2009 года".

"Подразделение THAAD будет находиться под оперативным контролем НАТО и полным политическим контролем Североатлантического совета", - подчеркивают в штаб-квартире организации. Оно "будет сосредоточено на потенциальных угрозах из-за пределов евроатлантического региона".

Это подразделение, говорится в коммюнике, будет присутствовать в Румынии только до тех пор, пока не завершится обновление Aegis Ashore Romania - "чисто оборонительной системы".

Как сообщают в НАТО, ожидается, что обновление и развертывание Aegis Ashore продлятся несколько недель.

Американская система ПРО THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

1 апреля сообщалось, что США и Израиль завершили масштабные учения по быстрому развертыванию на израильской территории систем THAAD.

4 марта Европейское командование армии США впервые развернуло на юге Израиля эти системы ПРО, и 250 солдат и офицеров.

Целью учений, по сообщениям израильских СМИ, была отработка совместных действий с армией обороны Израиля и проверки возможности быстрого развертывания систем в различных точках мира.

Теги: #про #сша #румыния #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:50 11.04.2019
Трамп заявил, что не знает об аресте Ассанжа

Трамп заявил, что не знает об аресте Ассанжа

20:03 11.04.2019
Путин своими действиями подтолкнул Украину к Европе и НАТО - экс-посол США

Путин своими действиями подтолкнул Украину к Европе и НАТО - экс-посол США

19:18 11.04.2019
США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины, напоминает Волкер

США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины, напоминает Волкер

19:15 11.04.2019
Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины

Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины

19:12 11.04.2019
Минюст США может выдвинуть дополнительные обвинения против Ассанжа - СМИ

Минюст США может выдвинуть дополнительные обвинения против Ассанжа - СМИ

18:28 11.04.2019
Украина и США ждут, что голосование 21 апреля пройдет мирно и конкурентно – посол Йованович

Украина и США ждут, что голосование 21 апреля пройдет мирно и конкурентно – посол Йованович

18:16 11.04.2019
Украина еще не готова к членству в НАТО, но и Альянс не готов принять Украину

Украина еще не готова к членству в НАТО, но и Альянс не готов принять Украину

17:36 11.04.2019
Британский суд 2 мая начнет обсуждать вопрос экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд 2 мая начнет обсуждать вопрос экстрадиции Ассанжа в США

15:03 11.04.2019
Ассанжа арестовали в том числе по запросу США

Ассанжа арестовали в том числе по запросу США

14:04 11.04.2019
Эстония за четыре года потратила EUR5 млн на проекты в Украине, в т.ч. восстановление жилья на Донбассе

Эстония за четыре года потратила EUR5 млн на проекты в Украине, в т.ч. восстановление жилья на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

Восемь украинских военных получили ранения с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков

Порошенко дал старт работе Высшего антикоррупционного суда

Нардепам раздали вывод КС к законопроекту о переименовании Днепропетровской области

Порошенко уволил Степанова с должности главы Одесской обладминистрации, врио главы ОГА назначен первый зам Паращенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В шведскую прокуратуру поступил запрос о возобновлении расследования против Ассанжа

Резолюция ПАСЕ показала, что РФ просчиталась и не для всех европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта - Климкин

Реализованная в Украине судебная реформа является беспрецедентной и давно ожидаемой - представитель Совета Европы

Оккупацию Россией части территории Украины можно расценивать как вмешательство в президентские выборы – эксперт

Более 100 тыс. украинцев изменили свое место голосования за 3 дня – глава Минюста

Ляшко за демонстрацию избирательного бюллетеня 31 марта выписан админпротокол – Аваков

Аваков убежден, что основные риски избирательной кампании в Украине уже пройдены

Эквадор лишил Ассанжа убежища из-за его попыток вмешаться в дела государства - глава МВД

Центры "Паспортный сервис" с 27 апреля по 2 мая приостанавливают оформление и выдачу биометрических документов

Ассанж не пойдет на добровольную экстрадицию в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА