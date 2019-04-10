События

22:44 10.04.2019

Скончалась мать Ангелы Меркель - представитель правительства ФРГ

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Скончалась мать Ангелы Меркель - представитель правительства ФРГ

Мать канцлера Германии Херлинд Каснер умерла в возрасте 90 лет в начале апреля этого года, сообщила "Интерфаксу" представитель правительства ФРГ.

"Херлинд Каснер, мать канцлера, умерла. Мы просим уважать частную жизнь канцлера и ее семьи", - сказала собеседница агентства.

Учительнице английского языка и латыни Х.Каснер было 90 лет.

Еще в феврале этого года она сопровождала дочь при поездке в Темплин - А.Меркель присвоили звание почетного гражданина этого города. В Темплине А.Меркель жила с родителями с 1957 по 1973 год, ее отец Хорст Каснер служил в этом восточногерманском городе пастором.

Теги: #мать #меркель #фрг #кончина
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