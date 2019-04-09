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13:54 09.04.2019

В РФ отчитались о задержании в Московском регионе "радикала" из "Правого сектора"

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В РФ отчитались о задержании в Московском регионе "радикала" из "Правого сектора"

ФСБ сообщает о задержании в столичном регионе активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" И. Пирожка.
"Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.", - отмечается в поступившим в "Интерфакс" во вторник сообщении пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области.
Установлено, что в 2014 году, задержанный, находясь на территории Украины, вступил в состав праворадикальной украинской организации "Правый сектор" (под псевдонимом Чирка Роман), где из числа местных сторонников националистических идей "создал отряд "Хорти", предназначенный для ведения партизанской войны против Российской Федерации".

Теги: #рф #правый_сектор
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