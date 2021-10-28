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11:52 28.10.2021

Полиция рассматривает две версии убийства члена "Правого сектора" в Сумах

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Полиция рассматривает две версии убийства члена "Правого сектора" в Сумах

В рамках открытого уголовного производства правоохранители рассматривают две основные версии убийства общественного активиста в Сумах - заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

В полиции отмечают, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лица, причастного к преступлению.

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Супруга погибшего рассказала, что приехав домой, они с мужем вышли из автомобиля и направились к дому, когда к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в супруга.

"В результате он получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку. От чего потерпевший скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что около 21:00 27 октября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Заливной стрелял неизвестный, и лежит окровавленный неизвестный мужчина.

Выехав на место полиции, правоохранители обнаружили тело мужчины. Им оказался 28-летний сумчанин.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч.1 ст 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Сумская областная прокуратура.

Как сообщалось, в среду вечером в Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину.

Глава областной ячейки организации Сергей Супрун рассказал журналистам "Суспильного", что около 21:00 в среду Александр вместе со своей женой Анной подъехали на автомобиле к своему подъезду. Александр вышел из машины и направился к багажнику за вещами. В этот момент сидевший неподалеку на лавочке мужчина достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону активиста.

Известно, что Александр Иванина во время сессии городского совета 27 октября выступал за отмену решения о повышении стоимости проезда в частных маршрутках.

Теги: #правый_сектор #сумская_область #убийство
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