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09:48 03.12.2019

"Правый сектор" отрицает причастность к движению задержанных за убийство ребенка в Киеве

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"Правый сектор" отрицает причастность к движению задержанных за убийство ребенка в Киеве

Движение "Правый сектор" опровергло распространенную в СМИ информацию о причастности к организации задержанных по подозрению в убийстве в Киеве ребенка депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба движения на официальном сайте.

В понедельник экс-командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным "Червень" заявил, что оба подозреваемых в деле о покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его малолетнего сына воевали вместе с ним на Донбассе.

"По сообщениям некоторых СМИ подозреваемые в этом преступлении якобы имеют отношение к "Правому сектору" потому что подчинялись заместителю командующего УДА так называемом комбату "Червню" (Андрей Гергерт). Движение "Правый сектор" в очередной раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к "Правому сектору" и обращается к журналистам с требованием опровергнуть ложную информацию, которая была распространена", - подчеркивается в заявлении.

Теги: #соболев #правый_сектор #убийство
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