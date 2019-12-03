"Правый сектор" отрицает причастность к движению задержанных за убийство ребенка в Киеве

Движение "Правый сектор" опровергло распространенную в СМИ информацию о причастности к организации задержанных по подозрению в убийстве в Киеве ребенка депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба движения на официальном сайте.

В понедельник экс-командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным "Червень" заявил, что оба подозреваемых в деле о покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его малолетнего сына воевали вместе с ним на Донбассе.

"По сообщениям некоторых СМИ подозреваемые в этом преступлении якобы имеют отношение к "Правому сектору" потому что подчинялись заместителю командующего УДА так называемом комбату "Червню" (Андрей Гергерт). Движение "Правый сектор" в очередной раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к "Правому сектору" и обращается к журналистам с требованием опровергнуть ложную информацию, которая была распространена", - подчеркивается в заявлении.