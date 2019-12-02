В ДУК "Правый сектор" назвали имена задержанных, обвиняемых в убийстве ребенка накануне

Экс-командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным "Червень" заявил, что задержанные по подозрению в убийстве трехлетнего мальчика в Киеве Андрей Лаврега и Алексей Семенов воевали на Донбассе.

"Один из задержанных - Семенов. Если не ошибаюсь, зовут Алексеем. Но его я не очень хорошо помню, поэтому мало что могу о нем рассказать. А вот Андрей Лаврега - если это тот, о ком я думаю, - один из самых смелых бойцов был. По-моему, сам из Черкасской области. Воевал в течение трех лет", – заявил Гергерт в комментарии изданию "Гордон" в понедельник.

Он отметил, что не исключает возможной связи Лаврега, после возвращения из Донбасса, с криминалитетом.

"Он несколько раз был ранен. Однако, учитывая все это, война с него не вышла. Возможно, попал в какую-то банду. И это страшная трагедия", – подчеркнул комбат.

Также он отметил, что в Украине ветераны боевых действий не проходят необходимого курса реабилитации.

Как сообщалось, вечером 1 декабря неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался в машине "скорой помощи".

В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль.

В понедельник начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева. Один из них родом из западной Украины, другой - из центральной.

По словам Крищенко, процессуально подозрение задержанным правоохранители еще не предъявили.

Правоохранители рассматривают в качестве основных версий совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственная и профессиональная деятельность Соболева.

Также он уточнил, что на момент преступления в машине, кроме погибшего ребенка, находился сам депутат, его супруга и ещё одна женщина - член семьи.