События

00:14 28.10.2021

В Сумах застрелили члена "Правого сектора"

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В Сумах застрелили члена "Правого сектора"

В Сумах 27 октября вечером убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину, сообщает издание "Суспильне" со ссылкой на руководителя областной ячейки организации Сергея Супруна.

"Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие — и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", — сказал Супрун.

При этом, представитель Нацполиции Сумской области Владимир Крупецких сообщил изданию, что сообщение об убийстве мужчины 1992 года рождения поступило в полицию в 21.10. "Предварительно — огнестрельное ранение. Сейчас там работает полиция", — сказал он.

Известно, что Александр Иванина во время сессии городского совета 27 октября выступал за отмену решения о повышении стоимости проезда в частных маршрутках.

Теги: #правый_сектор #убийство
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