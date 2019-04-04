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00:25 04.04.2019

Суд в Севастополе огласит приговор двум фигурантам дела "украинских диверсантов"

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Севастопольский городской суд, как ожидается, в четверг огласит приговор двум жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, обвиняемым в работе на украинские спецслужбы, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов дела.

"Приговор 4 апреля в 9:00", - сказал агентству защитник В.Дудки Сергей Легостов.

В свою очередь представитель суда уточнил "Интерфаксу", что оглашение приговора пройдет в открытом режиме.

Прения по делу состоялись ранее на текущей неделе.

Гособвинение запросило для В.Дудки 15 лет лишения свободы, для А.Бессарабова - 14 лет и 10 месяцев, а также штраф в 500 тысяч рублей для каждого. Первые четыре года прокурор предлагает содержать фигурантов в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

Адвокаты призвали суд оправдать подзащитных.

Как сообщалось, Федеральная служба безопасности РФ в ноябре 2016 года заявила о задержании севастопольцев Дмитрия Штыбликова, А.Бессарабова и В.Дудки, назвав их участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшими диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

По данным российской спецслужбы, у севастопольцев изъяли оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

Минобороны Украины отрицает, что арестованные являются его сотрудниками.

Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Д.Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.

Теги: #крым #россия #диверсанты #приговор
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