События

20:32 29.03.2019

У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

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У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Безопасность в день выборов президента Украины, 31 марта, в целом будут обеспечивать 135,4 тыс. сотрудников МВД, непосредственно правопорядок на избирательных участках – 78 тыс. полицейских и спасателей, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Безопасность вашего голосования на выборах 31 марта будут обеспечивать 135,4 тысяч сотрудников МВД Украины. Безопасность и правопорядок в избирательных комиссиях (участковых, окружных и ЦИК) – 78 тысяч полицейских и спасателей. То есть, возле каждого избирательного участка будет постоянно дежурить 2 сотрудника полиции и один спасатель", - написал глава МВД на странице в Фейсбуке в пятницу.

По его данным, маршруты 3246 патрульных экипажей с 11400 полицейскими переориентированы так, чтобы прибыть на вызов к избирательному участку максимально оперативно.

Для обеспечения фиксации и квалификации правонарушений во всех населенных пунктах Украины будут дежурить группы быстрого реагирования Патрульной полиции. Для проведения следственных действий сформировано 1127 следственно-оперативных групп (4500 полицейских).

По всей стране будут дежурить взрывотехнические подразделения Нацполиции (147 групп, 223 человека) и ГСЧС (71 группа, 339 специалистов), включая кинологов и собак, и 107 радиохимических расчета (325 человек). На пожарных постах будут дежурить 28,8 тыс. сотрудников ГСЧС.

Безопасность в пунктах пропуска дополнительно будут обеспечивать 169 групп Госпогранслужбы (1700 человек). 326 групп (1,3 тыс. пограничников) дополнительно привлекаются на усиленное патрулирование приграничных районов.

1,9 тыс. сотрудников Государственной миграционной службы (ГМС) по всей стране помогут оперативно решить проблемы с паспортами и регистрацией, если это будет возможно в рамках закона. Кроме того, ГМС обеспечит взаимодействие с ОИК, ЦИК, органами регистрации и Нацполицией (по уточнению сведений и о возможных правонарушениях).

В режим оперативного дежурства переводятся подразделения КОРД, ТОР и Авиационная служба безопасности МВД. В резерв дополнительно заступят на дежурство 8213 бойцов Нацгвардии и 3600 полицейских.

Координацию и взаимодействие всех служб и сотрудников, задействованных в обеспечении порядка и безопасности выборов, обеспечивает Ситуационный центр МВД. В его работе участвуют представители центральных органов власти, координируемых МВД, представители Гражданской сети "Опора" и миссий международных наблюдателей. В Ситуационном центре круглосуточно работает горячая линия +38044-254-97-56.

Для приема информации от иностранных наблюдателей в Центре дежурят полицейские, владеющие английским языком. Информацию также можно направлять на redactor@police.gov.ua.

Обращаясь к избирателям, А.Аваков подчеркнул: "Если вы заметили нарушение избирательного законодательства или общественной безопасности – обратитесь к полицейскому. Или – к любому сотруднику МВД: спасателю, нацгвардейцу, пограничнику".

Если же противоправное действие происходит в помещении избирательного участка, то решение о привлечении полиции принимает избирательная комиссия.

"Перед тем, как на ваш избирательный участок привезли бюллетени, он (участок) был проверен взрывотехниками, пиротехниками и кинологами со служебными собаками. С этого момента он находился под круглосуточным контролем полиции до самого открытия – он безопасен!" – заверил министр.

Он также призвал избирателей не участвовать в сомнительных схемах, связанных с покупкой-продажей голосов, в нечестных нелегитимных процедурах голосования.

"Повторю главное. МВД вне политики. Наша цель – честные и прозрачные выборы, безопасность и порядок при голосовании, обеспечение невмешательства в работу комиссий при подсчете голосов и транспортировке протоколов. У нас есть силы, возможности и мотивация. Голосуйте спокойно, голосуйте честно! Мы защитим вас и ваш голос! Это наша обязанность", - подытожил А.Аваков.

Теги: #безопасность #выборы
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