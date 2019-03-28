Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование относительно украинского бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в совершении ряда преступлений в составе группировки беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, о подозрении сообщено 98 лицам, в том числе 12 чиновникам министерств и ведомств, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры завершил расследование по подозрению Курченко С.В., который подозревается в участии в преступной организации Януковича В.Ф. и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По словам генпрокурора, в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлены другие лица, принимавших в них участие.

"На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителям областных государственных администраций, 14 лицам руководящего состава государственных компаний)", - сообщил Ю.Луценко.

Как уточнил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбук, С.Курченко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.1 ст.366; ч.4 ст.28, ч.3 ст.358; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209; ч.4 ст.28, ч.3 ст.212; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.

А.Лысенко подчеркнул, что в "деле Курченко" в ЕРДР нет зарегистрированных подозрений в отношении экс-главы Администрации президента Украины Бориса Ложкина, действующего замглавы АП Алексея Филатова и бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, о чем сообщили ранее СМИ.

"Действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины нормирует процедуру вручения подозрения следующим образом: лицо должны пригласить к следователю, зачитать его права и вручить подозрение. Таких действий относительно упомянутых в СМИ лиц не происходило. Поэтому распространенная в СМИ информация об их фигурировании в этом деле является неправдивой и имеет признаки манипулирования и провокативности", - написал А.Лысенко на странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщил Ю.Луценко, бизнесмен С.Курченко подозревается в завладении путем злоупотребления служебными лицами своими полномочиями и служебной подделки документов чужим имуществом – сжиженным газом, принадлежащим ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", чиновниками областных государственных администраций и другими лицами, чем нанесен ущерб на общую сумму 2 млрд 196 млн грн, с последующим отмыванием преступных доходов и уклонением от уплаты налогов.

Также С.Курченко подозревают в двух эпизодах завладения денежными средствами НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 449,9 млн грн и в сумме 5,1 млрд грн.

Кроме того, бизнесмен времен президентства В.Януковича подозревается в завладении денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 млн 396 тыс. грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк", а также в завладении средствами этого же банка на общую сумму 4 млрд 707,2 млн грн при выдаче кредитов подконтрольным С.Курченко. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов

Генпрокуратура также подозревает С.Курченко в двух эпизодах завладения средствами ПАО "Брокбизнесбанк": на сумму 865 млн 879 тыс. грн – путем противоправного предоставления банком межбанковских кредитов в пользу "Реал Банка" и незаконном размещении "Брокбизнесбанком" средств на коррсчете в "Реал Банке", и на сумму 1 млрд 436,7 грн – путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины.

Кроме того, по информации Ю.Луценко, бизнесмен обвиняется в завладении средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 млрд 069 млн грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" фиктивных договоров купли-продажи ОВГЗ с "Аграрным фондом" и договоров прямого РЕПО с Нацбанком Украины.

С.Курченко также обвиняют в завладении средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 млн 311 тыс. грн путем заключения фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций ГИУ.

Кроме того бизнесмена обвиняют в фиктивном предпринимательстве, то есть в создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенного безобразно.