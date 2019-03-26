События

19:09 26.03.2019

Апелляционный суд Запорожской области на несколько часов прервал работу из-за лжеминера

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Апелляционный суд Запорожской области на несколько часов прервал работу из-за лжеминера

В Запорожье Апелляционный суд Запорожской области на несколько часов прервал работу из-за анонимного сообщения о минировании.

Как сообщает отдел коммуникации Нацполиции Запорожской области, во вторник в 14:35 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о минировании областного апелляционного суда.

Из здания суда были эвакуированы все сотрудники и посетители.

Взрывотехническая служба полиции произвела осмотр места происшествия. Взрывоопасных предметов в помещении суда не обнаружено.

После этого работа Апелляционного суда Запорожской области была возобновлена.

Полиция разыскивает телефонного хулигана.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Теги: #запорожская_область #минирование #суд
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