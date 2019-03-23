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00:27 23.03.2019

Мюллер не выдвинул новых обвинений при завершении расследования "российского дела"

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Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, не выдвинул новых обвинений перед завершением работы, сообщает Bloomberg.

Такую информацию агентство получило от высокопоставленного сотрудника Минюста США.

Как сообщалось, ранее во время расследования Р.Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа, но ни одно из этих обвинений не было связано с темой расследования.

Главная цель Р.Мюллера заключалась в том, чтобы выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. О выводах спецпрокурора по этому вопросу пока не известно.

Теги: #расследование #сша #россия #данные
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Интерфакс-Украина
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