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19:38 21.03.2019

В ЕС планируют дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая - газета

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В ЕС планируют дать Лондону отсрочку с Brexit до 22 мая - газета

Участники проходящего саммита ЕС планируют согласовать перенос сроков выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) с 29 марта на 22 мая, сообщает в четверг газета "Гардиан" со ссылкой на попавший в распоряжение журналистов проект решения Совета ЕС.

Однако такая отсрочка может вступить в силу только если Палата общин британского парламента на следующей неделе поддержит соглашение по Brexit, уточняет газета.

"Гардиан" отмечает, что эта дата - 22 мая - была выбрана в связи с тем, что на следующий день 23 мая должны пройти выборы в Европарламент, а Великобритания в этих выборах участвовать не планирует.

"Учитывая тот факт, что Соединенное Королевство не намерено участвовать в выборах в Европейский парламент, никакая отсрочка после этой даты невозможна", - отмечается в проекте соглашения.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня, соответствующее письмо она направила в Брюссель. В четверг его рассмотрит саммит ЕС.

Позднее председатель Евросовета Дональд Туск в среду заявил, что перенос сроков Brexit на некоторое время допустим, однако только в том случае, если парламент Великобритании одобрит соглашение между Брюсселем и Лондоном.

Теги: #ес #отсрочка #brexit #сроки
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