События

18:05 19.03.2019

Вышинский не жаловался на условия содержания в Лукьяновском СИЗО - Денисова

1 мин читать
Вышинский не жаловался на условия содержания в Лукьяновском СИЗО - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что этапированный в Лукьяновский следственный изолятор (Киев) руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский не предъявлял жалоб к условиям содержания в этом СИЗО.

Омбудсмен написала на своей странице в Фейсбуке, что во вторник К.Вышинского посетил сотрудник департамента национального превентивного механизма секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека для мониторинга условий его содержания.

"По результатам проверки выявлено, что помещение, где содержится Кирилл Вышинский, светлое (два окна), электрифицировано и чистое, имеет централизованное отопление и водоснабжение. Питьевой водой, бытовыми принадлежностями и посудой мужчина обеспечен. Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель", - проинформировала Л.Денисова.

Она подчеркнула, что условия содержания соответствуют требованиям законодательства, жалоб заключенный не предъявлял.

Теги: #вышинский #омбудсмен #денисова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:39 19.03.2019
Украинскому военнопленному моряку Сороке сделали операцию, извлекли осколки и сшили сухожилия – Денисова

Украинскому военнопленному моряку Сороке сделали операцию, извлекли осколки и сшили сухожилия – Денисова

16:17 18.03.2019
Вышинского 14 марта доставили из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где содержат в плохих условиях

Вышинского 14 марта доставили из Херсона в Лукьяновское СИЗО Киева, где содержат в плохих условиях

17:54 15.03.2019
Задержанный в Крыму журналист Мемедеминов находится в критическом состоянии, назначенная на 14 марта операция не проведена – омбудсмен

Задержанный в Крыму журналист Мемедеминов находится в критическом состоянии, назначенная на 14 марта операция не проведена – омбудсмен

19:56 14.03.2019
Денисова обсудила с представителями МККК в Украине необходимость медпомощи украинским военнопленным и политзаключенным в РФ

Денисова обсудила с представителями МККК в Украине необходимость медпомощи украинским военнопленным и политзаключенным в РФ

16:42 13.03.2019
Власти РФ безосновательно откладывают проведение операции военнопленному моряку Сороке – Денисова

Власти РФ безосновательно откладывают проведение операции военнопленному моряку Сороке – Денисова

21:09 11.03.2019
Денисова еще не получила ответ Москальковой по поводу операции у Павла Гриба, в ЕС надеются на допуск к нему независимых врачей

Денисова еще не получила ответ Москальковой по поводу операции у Павла Гриба, в ЕС надеются на допуск к нему независимых врачей

16:02 06.03.2019
Украинский омбудсмен передала РФ списки удерживаемых "для безусловного освобождения"

Украинский омбудсмен передала РФ списки удерживаемых "для безусловного освобождения"

10:45 06.03.2019
Обвинительный акт по делу Вышинского направлен в Подольский райсуд Киева

Обвинительный акт по делу Вышинского направлен в Подольский райсуд Киева

21:08 04.03.2019
Москалькова хочет в марте посетить суд по продлению ареста Вышинского в Киеве

Москалькова хочет в марте посетить суд по продлению ареста Вышинского в Киеве

16:56 04.03.2019
Денисова просит Москалькову обеспечить срочное оказание квалифицированной медпомощи украинскому политзаключенному в Крыму Дудке

Денисова просит Москалькову обеспечить срочное оказание квалифицированной медпомощи украинскому политзаключенному в Крыму Дудке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинскому военнопленному моряку Сороке сделали операцию, извлекли осколки и сшили сухожилия – Денисова

СБУ блокировала деятельность организаторов "Forex Trend Limited"

Порошенко: 10-я ОГШБ уничтожила 5 орудий боевиков с помощью ПТРК "Стугна-П" с начала года

В Киеве под зданием ВККСУ напали на судью хозсуда Харьковской области

Луганская ОВГА обратится в СНБО по поводу возможного обесточивания угольных шахт с 1 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Аквапарк в ТРЦ Dream Town закрывается в связи с реконструкцией ТРЦ

Правоохранители задержали второго подозреваемого в поджоге магазина на Оболони в Киеве

Количество подозреваемых в деле о присвоении земель НААН в Киевской области возросло до 9

АРМА обнародовало перечень арестованного имущества в его управлении

На Донбассе сбит самодельный ударный БПЛА боевиков – ООС

СБУ блокировала деятельность организаторов "Forex Trend Limited"

Порошенко: 10-я ОГШБ уничтожила 5 орудий боевиков с помощью ПТРК "Стугна-П" с начала года

В Брюсселе из-за угрозы взрыва эвакуировали здание вблизи штаб-квартиры ЕС

Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск 28 членов "Самообороны Крыма"

В Киеве под зданием ВККСУ напали на судью хозсуда Харьковской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА