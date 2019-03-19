Вышинский не жаловался на условия содержания в Лукьяновском СИЗО - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что этапированный в Лукьяновский следственный изолятор (Киев) руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский не предъявлял жалоб к условиям содержания в этом СИЗО.

Омбудсмен написала на своей странице в Фейсбуке, что во вторник К.Вышинского посетил сотрудник департамента национального превентивного механизма секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека для мониторинга условий его содержания.

"По результатам проверки выявлено, что помещение, где содержится Кирилл Вышинский, светлое (два окна), электрифицировано и чистое, имеет централизованное отопление и водоснабжение. Питьевой водой, бытовыми принадлежностями и посудой мужчина обеспечен. Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель", - проинформировала Л.Денисова.

Она подчеркнула, что условия содержания соответствуют требованиям законодательства, жалоб заключенный не предъявлял.