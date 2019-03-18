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06:19 18.03.2019

Назарбаев подписал закон, предусматривающий создание фонда развития оборонно-промышленного комплекса

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Назарбаев подписал закон, предусматривающий создание фонда развития оборонно-промышленного комплекса

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе".

Документ направлен на комплексное регулирование сферы оборонной промышленности страны, а также формирование и исполнение государственного оборонного заказа, сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

Данным законом предусмотрено создание фонда развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для единого подхода к финансированию прорывных идей среди субъектов квазигосударственного и частного секторов.

В настоящее время финансовая политика институтов развития, банков второго уровня в Казахстане не предусматривает финансирование производства оружия и военной техники.

С помощью фонда предполагается увеличить экспорт продукции отечественного оборонно-промышленного комплекса, привлекать инвесторов, современные технологии, а также заключать контракты с иностранными компаниями, в том числе по трансферту технологий. Планируемый к созданию фонд может финансироваться из средств от реализации неиспользованного военного имущества.

Законом также передается профильному министерству право по использованию неиспользованного военного имущества, вооружения и военной техники специальных государственных и правоохранительных органов.

Право распоряжения заключается в передаче указанного имущества организациям ОПК на модернизацию, разработку новых типов вооружения и военной техники и, в случае отсутствия такой необходимости, передачу его на реализацию с условием его экспорта и возможности ремонта, модернизации в организации ОПК, а также на переработку и ликвидацию.

Кроме того, документом также предлагается изменение механизма формирования размещения и выполнения государственного оборонного заказа.

В частности, передача бюджета оборонного заказа министерства обороны в министерство оборонной и аэрокосмической промышленности и определение министерства оборонной и аэрокосмической промышленности основным заказчиком по поставке продукции для нужд министерства обороны.

Н.Назарбаев также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оборонной и аэрокосмической промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации".

Целью этого документа является приведение в соответствие норм законодательных актов с положениями проекта закона "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе", а также устранение правовых пробелов и коллизий, которые возникнут в случае его принятия.

Теги: #назарбаев #опк #закон #казахстан
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