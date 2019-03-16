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03:47 16.03.2019

Ракета-носитель Delta IV стартовала на орбиту с очередным спутником широкополосной связи для ВВС США

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Ракета-носитель Delta IV стартовала на орбиту с очередным спутником широкополосной связи для ВВС США

Ракета-носитель Delta IV в субботу успешно стартовала на орбиту с 10-м спутником глобальной системы широкополосной связи Wideband Global Satcom (WGS-10) в интересах ВВС США, сообщила компания United Launch Alliance.

Старт ракеты-носителя Delta IV со спутником был осуществлен компанией с 37-го космического пускового комплекса на авиабазе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида).

United Launch Alliance - совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin, которое осуществляет запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Wideband Global Satcom является военной спутниковой системой связи нового поколения для защищенной и скоростной передачи данных, которая стала основой коммуникаций американских военных.

Спутник WGS-10, а также его предшественники WGS-9 и WGS-8 относятся к серии Block 2 Follow-On, главной особенностью которых является использование усовершенствованных цифровых каналообразующих устройств, которые почти вдвое превосходят доступную полосу пропускания более ранних спутников WGS.

Цифровой формирователь каналов дает возможность пользователю с терминалом любого из двух Ка или Х диапазонов беспрепятственно связываться с любым другим таким терминалом, обеспечивая необходимые преобразования частоты на борту. В зависимости от используемого терминала скорость передачи данных спутника WGS может составлять от 2,4 Гбит/с до 3,6 Гбит/с. Пропускная способность составляет до 1,9 тыс. субканалов. Антенный комплекс аппарата может формировать 19 независимых зон покрытия. К спутнику можно подключаться с любой точки мира.

Космические аппараты WGS серии Block II, в частности, призваны существенно улучшить передачу информации с беспилотных летательных аппаратов, которые используются для наблюдения, сбора разведданных и нанесения ракетно-бомбовых ударов.

В целом, модернизированные спутники помогут в удовлетворении растущего спроса вооруженных сил США на высокоскоростную передачу данных.

Управление группировкой орбитальной группировкой космических аппаратов WGS осуществляют ВВС США.

Всего планируется вывести на орбиту 12 спутников WGS. Стоимость их усовершенствованной версии оценивается в $425 млн. Срок активного функционирования каждого аппарата составляет 14 лет.

Все спутники WGS выводятся на геостационарную орбиту высотой около 35750 км с наклонением орбиты в 0 градусов. Их масса составляет 5987 кг.

Теги: #сша #космос #спутник #запуск
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