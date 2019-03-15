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09:43 15.03.2019

В Пекине завершила работу очередная сессия ВСНП

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В Пекине завершила работу очередная сессия ВСНП

Вторая сессия ВСНП 13-го созыва в торжественной обстановке завершила свою работу Пекине.

Депутаты форума рассмотрели и утвердили доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства страны в 2018 году и план социально-экономического развития и бюджет Китая, отчеты Постоянного комитета ВСНП, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры, приняли закон об иностранных инвестициях.

Наибольшее внимание наблюдателей привлек тот факт, что темпы экономического развития КНР на 2019 год несколько снижены по сравнению с 2018 годом, они предусмотрены на уровне 6- 6,5%. В 2018 году они составили 6,6% против запланированных 6,5%.

Иностранных экспертов в значительной степени интересовал закон об иностранных инвестициях. Он предусматривает повышение уровня транспарентности в отношении иностранных инвестиций; обеспечивает равноправное участия предприятий с иностранным капиталом в рыночной конкуренции; повышение качества услуг для иностранных инвесторов, усиление защиты имущественных прав предприятий с иностранным капиталом.

Последнее положение, считают эксперты, означает, что Пекин в дальнейшем не будет добиваться от иностранных компаний, инвестирующих в Китай, передачи технологий. На этом настаивали США, обвиняя КНР в "краже интеллектуальной собственности".

Именно эта проблема является одной из главных на переговорах между Китаем и Соединенными Штатами по преодолению торговых разногласий.

Теги: #кнр #госсовет
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