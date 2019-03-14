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17:53 14.03.2019

ВСК Рады по расследованию хищений в армии намерена обсудить с Полтораком и Муженко инвентаризацию Киевского и Харьковского бронетанковых заводов

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ВСК Рады по расследованию хищений в армии намерена обсудить с Полтораком и Муженко инвентаризацию Киевского и Харьковского бронетанковых заводов

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию фактов хищений в ВСУ хочет провести консультации в закрытом режиме с министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко касательно инвентаризации на бронетанковых заводах, фигурирующих в журналистском расследовании Bihus.info о коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

"Я предложил провести консультации с Министерством обороны и Генеральным штабом в закрытом режиме и получить, по крайней мере, информацию, которая касается резонансных вещей. У нас резонансные вещи – это махинации между Киевским бронетанковым и Харьковским бронетанковым (заводами – ИФ)", - сказал глава ВСК Иван Винник журналистам в четверг в кулуарах парламента.

"Возможно, в первую очередь, будет приоритет – инвентаризировать эти два предприятия. Чтобы мы, по крайней мере, по резонансному "Оптимумспецдеталь" уже дали какие-то ответы", - добавил глава ВСК.

На заседании в четверг члены Комиссии поддержали предложение провести консультации с министром обороны и начальником Генштаба. И.Винник отметил, что согласует дату такой встречи.

Как сообщалось, в финальной серии расследования, обнародованной вечером 11 марта, журналисты команды расследований Bihus.info (программа "Наши гроши") утверждают, что и налоговой администрации, и военной прокуратуре, и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.

Теги: #полторак #верховная_рада #укроборонпром #гладковский #муженко #вск
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