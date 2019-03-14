Во Львовской области открылись новые общежития для военных летчиков - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак принял участие в открытии новых общежитий для личного состава 16-й бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, во время рабочей поездки во Львовскую область, с удовольствием открыл очередные нововыстроенные общежития улучшенного планирования для личного состава 16 бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины. Приветствую личный состав бригады с этим событием, а также с тем, что мы начали строить дом для семей военнослужащих, которые проходят службу в 16 отдельной бригаде армейской авиации", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, эти объекты входят в 184 казармы улучшенного планирования, которые строятся в рамках масштабного проекта ВСУ по всей территории Украины. "Вопрос находится на контроле президента Украины - верховного главнокомандующего ВСУ Петра Порошенко и руководства оборонного ведомства", - отметил С.Полторак.