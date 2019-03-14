События

15:29 14.03.2019

Во Львовской области открылись новые общежития для военных летчиков - Полторак

1 мин читать
Во Львовской области открылись новые общежития для военных летчиков - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак принял участие в открытии новых общежитий для личного состава 16-й бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, во время рабочей поездки во Львовскую область, с удовольствием открыл очередные нововыстроенные общежития улучшенного планирования для личного состава 16 бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины. Приветствую личный состав бригады с этим событием, а также с тем, что мы начали строить дом для семей военнослужащих, которые проходят службу в 16 отдельной бригаде армейской авиации", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, эти объекты входят в 184 казармы улучшенного планирования, которые строятся в рамках масштабного проекта ВСУ по всей территории Украины. "Вопрос находится на контроле президента Украины - верховного главнокомандующего ВСУ Петра Порошенко и руководства оборонного ведомства", - отметил С.Полторак.

Теги: #полторак #минобороны #общежития #летчики #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 14.03.2019
Во Львовской области уже зарегистрировано 42 нарушения избирательного законодательства - полиция

Во Львовской области уже зарегистрировано 42 нарушения избирательного законодательства - полиция

11:20 14.03.2019
ГУ Нацполиции в Львовской области объявило тендер на ОСАГО

ГУ Нацполиции в Львовской области объявило тендер на ОСАГО

10:37 14.03.2019
Разведка США продолжит поддержку ГУР Минобороны Украины

Разведка США продолжит поддержку ГУР Минобороны Украины

13:34 13.03.2019
Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

12:17 13.03.2019
Кабмин принял распоряжение о передислокации воинских частей и подразделений Воздушных сил ВСУ – Минобороны

Кабмин принял распоряжение о передислокации воинских частей и подразделений Воздушных сил ВСУ – Минобороны

13:42 12.03.2019
Боевики с полуночи один раз нарушили перемирие в зоне ООС

Боевики с полуночи один раз нарушили перемирие в зоне ООС

17:46 11.03.2019
Минобороны Украины до конца года завершит первый этап реконструкции технических территорий на трех арсеналах боеприпасов

Минобороны Украины до конца года завершит первый этап реконструкции технических территорий на трех арсеналах боеприпасов

18:36 10.03.2019
В Новояворовске горит мусорная свалка

В Новояворовске горит мусорная свалка

21:42 08.03.2019
Учения азербайджанской армии были запланированы заранее - Минобороны Азербайджана

Учения азербайджанской армии были запланированы заранее - Минобороны Азербайджана

14:45 08.03.2019
Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

Боевики утром 8 марта обстреляли украинские позиции, потерь нет - Минобороны

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция: Предварительная причина смерти сотрудника АП – хроническая ишемическая болезнь сердца

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

Украинские правоохранители задержали на админгранице с Крымом боевика, завербованного в РФ

С начала года взрывотехники уничтожили 45 авиабомб в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Институт СВР будет реформирован по стандартам НАТО, эта задача возложена на и.о. ректора Баронина

Глава "Укроборонпрома": Украина обладает необходимой техдокументацией для ремонта и продления летного ресурса модельного ряда боевых "МиГ", "Су", "Ил", "Ми"

Гражданин РФ предлагал украинским пограничникам взятку в 10 тыс рублей

Органы досудебного расследования с начала 2019г возбудили 49 производств по коррупции в ГФС

Советника на общественных началах руководства МВД поймали на взятке $30 тыс.

Задержаны двое сотрудников СБУ, шантажировавших выходца из Средней Азии и его родственницу лишением гражданства Украины и выдворением из страны

Европарламент определил позицию по будущему режиму санкций за нарушение прав человека

Ryanair будет осуществлять рейсы из Киева в Катовице с 30 октября

Полиция проводит проверку по факту массового ухудшения самочувствия учеников в г.Днепр, в больницу попали 12 школьников

Полиция: Предварительная причина смерти сотрудника АП – хроническая ишемическая болезнь сердца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА