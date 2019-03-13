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21:17 13.03.2019

Трамп говорит, что "очень сочувствует" Манафорту, о помиловании еще не думал

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Трамп говорит, что "очень сочувствует" Манафорту, о помиловании еще не думал

Президент США Дональд Трамп заявил, что сочувствует бывшему руководителю своей предвыборной кампании Полу Манафорту, которого суд в среду приговорил к новому тюремному сроку.

"Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, что это очень грустная ситуация", - сказал Д.Трамп на встрече в Белом доме, которую транслировали американские СМИ.

В то же время президент отметил, что "в настоящее время даже не задумывался" о том, чтобы помиловать П.Манафорта.

В среду судья Эми Берман Джексон в Вашингтоне приговорила П.Манафорта более чем к 3,5 годам тюрьмы (43 месяца) за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Также он должен выплатить почти $6 млн в качестве возмещения ущерба.

На прошлой неделе другой суд - в штате Вирджиния - приговорил П.Манафорта к почти четырем годам заключения (47 месяцам) по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Также П.Манафорт обязан выплатить $50 тыс. штрафа и еще $24 млн в качестве возмещения убытков.

Таким образом, к настоящему моменту П.Манафорта приговорили в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения.

После объявления приговора в Вашингтоне прокуратура нью-йоркского Манхеттена выдвинула новые обвинения против П.Манафорта

Теги: #трамп #манафорт
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