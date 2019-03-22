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12:01 22.03.2019

В НАБУ сочли абсурдными заявления генпрокурора об их влиянии на выборы в США

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В НАБУ сочли абсурдными заявления генпрокурора об их влиянии на выборы в США

 В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявляют, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергают заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

"Заявление генерального прокурора… не отвечает действительности и является абсурдной попыткой дискредитировать независимую антикоррупционную институцию… Компетенция НАБУ - разоблачение и привлечение к ответственности именно украинских должностных топ-лиц. Поэтому, никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога П.Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Национального бюро", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НАБУ.

В Бюро отмечают, что генпрокурор хорошо осведомлен об этом, поскольку все материалы расследования "черной бухгалтерии" Партии регионов, кроме эпизода о действиях экс-главы ЦИК, еще в июне 2017 года были переданы в департамент специальных расследований Генпрокуратуры для дальнейшего следствия. В НАБУ напомнили, что информацию с упоминанием о присутствии фамилии П.Манафорта среди других на страницах т.н."черной бухгалтерии" НАБУ опубликовало в ответ на многочисленные запросы украинских и зарубежных СМИ "для избежания ее искажений и спекуляций".

Также в Бюро отмечают, что "трудно представить ситуацию, когда бы вновь созданный правоохранительный орган в стране после революции смог повлиять на выборы в США".

Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" Ю.Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Борислава Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ Артемом Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре Государственное бюро расследований приступит к обработке это дела.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

Теги: #сша #набу #сап #обвинения #манафорт #гпу
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