Три пассажирских поезда были задержаны из-за блокирования ж/д путей сорванной ветром кровлей в Винницкой области

В Винницкой области сильный ветер снес на железнодорожные пути часть металлической кровли, вследствие чего были задержаны три пассажирских поезда.

"Сегодня, 11 марта, в 10:30 из-за сильных порывов ветра с крыши частного предприятия было снесено часть металлической кровли размером 10х15 метров, которая заблокировала пути. Металлическая кровля упала на парную и нечетную пути перегона Попелюхи – Рудница (Винницкая обл.)", - сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в понедельник.

Также были оборваны линии электропередач в шести пролетах опор контактной сети.

Менее чем за час железнодорожники очистили пути и восстановили движение поездов.

"Вследствие блокирования пути были задержаны три пассажирских поезда: №6252 Одесса - Вапнярка (38 минут), №107 Ужгород - Одесса (44 минуты), №65 Москва - Кишинев (30 минут)", - сказано в сообщении.

С воскресенья в регионах Украины фиксируются сильные порывы ветра.